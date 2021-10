Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: Lozano titolare, Insigne c'è

28-10-2021 21:03

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic

Nel Napoli, ufficialmente sciolti i vari dubbi di formazione degli scorsi giorni: in porta c’è Ospina e non Meret, in mezzo al campo Elmas e non Zielinski, davanti Lozano al posto di Politano. Insigne, dato in dubbio, è regolarmente presente al proprio posto. Niente turnover in difesa, presenti anche i vari Anguissa e Fabian Ruiz, oltre naturalmente a Osimhen.

Il Bologna, privo di Arnautovic, si schiera come da previsioni con Orsolini accanto a Barrow in attacco. Assenti per squalifica anche Soumaoro e Soriano, due defezioni che costringono Mihajlovic a rivoluzionare modulo e posizioni in campo: De Silvestri fa il terzo di difesa, Mbaye (dunque non Skov Olsen) l’esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque che vede anche Vignato titolare.

