04-06-2023

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo rilasciato un’intervista microfoni di DAZN in uno speciale per la vittoria dello Scudetto: “La cosa che mi ha fatto più piacere è aver ricevuto l’approvazione dei miei compagni a essere capitano. Ho ringraziato il mister per la scelta, ma anche i miei compagni, e ho detto loro che avrei cercato di rappresentare al meglio lo spogliatoio”.

Riguardo Osimhen: “Victor è un attaccante incredibile, è forte di testa, ha velocità”.

Prosegue poi il terzino del Napoli: “Dopo la sosta tutti aspettavano che noi facessimo un percorso deludente, invece c’è stata una sola sconfitta per poi reagire come all’inizio”.

In conclusione sul 5-1 contro la Juve: “È stata una vittoria che ha determinato tutto il campionato perché abbiamo tenuto a distanza la Juventus che poteva arrivare a -4. A Napoli l’umore di tutta la città dipende dal nostro risultato, è una gran responsabilità”.