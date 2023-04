Queste le parole del numero uno della Lega: "Se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita, la Lega si adeguerà".

25-04-2023 21:06

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini non ha chiuso alla possibilità di far giocare Napoli-Salernitana in contemporanea con Inter-Lazio di domenica alle 12,30, dopo la richiesta del comune partenopeo.

Queste le sue parole: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita, la Lega si adeguerà”.