Napoli: contro la Juve senza Rrahmani, Politano e Mario Rui

19-04-2023 16:27

Il Napoli paga un conto salato dalla partita con il Milan di ieri sera al Maradona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si sono infortunati, e salteranno la prossima gara di campionato a Torino contro la Juventus, Rrahmani, Mario Rui e Politano.

Il terzino portoghese, che si è sottoposto ad accertamenti, ha avuto un’infrazione della testa del perone destro. Per Politano, anche lui sottoposto a esami, distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Infine, per il difensore kosovaro lieve distorsione alla caviglia destra.

Oggi la squadra si è allenata: chi ha giocato ieri, ha fatto lavoro di scarico in campo e palestra. Pr gli altri, prima fase di attivazione, quindi cambi di direzione con conclusione in porta e partita a campo ridotto. Simeone ha svolto lavoro individuale in campo. Anche lui non ci sarà contro i bianconeri, partita che vedrà invece presenti Kim e Anguissa dopo la squalifica di Champions.