Napoli, De Laurentiis boccia Conceição e annuncia il tecnico

Al termine della partita pareggiata col Verona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente esonerato Gattuso dopo la mancata qaulificazione in Champions League: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis“.

Nelle ultime ore, la panchina del Napoli sembrava nelle mani di Sergio Conceição, il tecnico del Porto che in stagione ha eliminato la Juventus dalla Champions League. L’ex centrocampista di Lazio e Inter però non sarà il nuovo tecnico dei partenopei.

A rivelarlo è stato proprio De Laurentiis, che a Maisfutebol ha parlato della panchina del Napoli e dei rumors di queste ultime ore: “Conceição? È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição”.

Resta da capire chi sarà l’allenatore che verrà svelato la prossima settimana da De Laurentiis. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi: da Allegri a Spalletti, da Simone Inzaghi al ritorno di Sarri.

Il prossimo tecnico dei partenopei potrebbe essere proprio uno della lista, ma con De Laurentiis non sono da escludere sorprese. In giornata si è fatto anche il nome di Galtier, tecnico del Lille campione di Francia e al momento candidato forte per la panchina del Napoli.

OMNISPORT | 25-05-2021 18:08