Napoli: De Laurentiis ha incontrato l'agente di Nagelsmann

Secondo il Corriere dello Sport, all'orizzonte ci sarebbe questo clamoroso ribaltone con l'ex Bayern Monaco al posto di Spalletti

21-05-2023 10:55

Morto un papa, se ne fa un altro. Deve essere questo lo spirito con cui Aurelio De Laurentiis sta scandagliando il mercato degli allenatori a caccia di un sostituto per Luciano Spalletti, che a Napoli è diventato altro che papa dopo lo scudetto vinto e che, secondo molte voci, sarebbe in partenza. Come scrive il Corriere dello Sport, il presidente azzurro avrebbe già incontrato l’agente dell’ex tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, che dunque balzerebbe in testa nella lista dei possibili nuovi tecnici, superando nomi come Conte, De Zerbi e Conceicao.