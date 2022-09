Napoli, De Laurentiis: "Per noi parlano i fatti"

20-09-2022 14:03

“Bellissimo inizio di stagione per il Napoli di Spalletti e De Laurentiis, I partenopei viaggiano in Serie A con con 5 vittorie e 2 pareggi, 15 gol fatti e 5 subiti. E in Champions League la banda del tecnico toscano ha due vittorie su due, grazie alle larghe vittorie su Liverpool e Glasgow Rangers.

Intercettato a margine della presentazione del docufilm Sophià, ha parlato così dell’argomento Napoli:

“Non ho nulla da aggiungere, parlano già i fatti. C’è una mia conferenza stampa di luglio un cui avevo detto: “Allestiremo una squadra grande”. All’epoca non ci ha creduto nessuno e invece…”.