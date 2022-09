Napoli, De Laurentis: “Nessuno mi ha creduto quando parlavo di grande squadra”

19-09-2022 22:09

Il big match di San Siro ha detto Napoli. Gli azzurri hanno messo ko il Milan di Pioli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Politano e Simeone, intervallate dalla zampata del solito Giroud, ora si godono il momento. I numeri li vedono in cima alla classifica di serie A a quota 17 punti, al pari dell’Atalanta.

A godersi questo momento d’oro, fra gli altri, c’è anche il Presidente Aurelio De Laurentis. In questo lunedi, a margine della presentazione del docufilm Sophia, ha dichiarato: “Sul Napoli c’è poco da dire perché in realtà parlano i fatti; in una mia conferenza stampa dissi che avremmo allestito una grande squadra, nessuno mi ha creduto, ed invece…”