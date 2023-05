Napoli: Di Lorenzo firmerà fino al 2026 con opzione

A fine campionato, le parti sottoscriveranno un nuovo accordo. Il capitano ha guidato gli azzurri al terzo scudetto della storia

12-05-2023 08:46

La bella storia tra il Napoli e capitan Giovanni Di Lorenzo proseguirà ancora. A fine campionato, le parti si incontrano per quella che è ormai una formalità: la firma sul rinnovo del contratto fino all’estate del 2026, con opzione fino al 2027. Del resto, Luciano Spalletti lo ha ufficialmente incoronato dopo il terzo scudetto della storia azzurra: “Come Diego”. Quest’anno Di Lorenzo si è rivelato leader in campo e fuori dal campo. Oltre che un motivatore per i compagni di squadra. L’agente del terzino, Giuffredi, dovrà poi parlare con il Napoli anche dei nuovi accordi di Mario Rui e Matteo Politano.