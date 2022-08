Napoli, dopo la grande abbuffata i tifosi temono una partenza

19-08-2022 12:38

Sono giorni intensi per il Napoli e i suoi tifosi, che dopo una lunga attesa finalmente vedono la società di Aurelio De Laurentiis mettere a segno colpi importanti sul mercato. Nel giro di 24 ore il club azzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Giovanni Simeone, mentre il d.s. Cristiano Giuntoli finalizzava gli acquisti di Tanguy Ndombele dal Tottenham e Giacomo Raspadori dal Sassuolo.

Napoli, l’abbuffata di mercato non è finita

Ma la campagna acquisti del Napoli non è finita, dato che Giuntoli punta a mettere a disposizione di Luciano Spalletti anche un portiere di valore internazionale come Keylor Navas, in uscita dal PSG.

Napoli, Lozano può partire per Manchester

Alle notizie dei tanti volti nuovi, però, si accompagna quella di una possibile partenza inattesa. Secondo i media britannici, infatti, Hirving Lozano sarebbe finito nel mirino del Manchester United, impegnato in una profonda campagna di rinnovamento del proprio organico. Non solo, secondo Nicolò Schira, firma del Giornale, anche il Lipsia sarebbe fortemente interessato all’ala messicana, un giocatore che, da quando è arrivato al Napoli, ha sempre diviso i tifosi partenopei a causa dei suoi alti e bassi.

I tifosi del Napoli si dividono su Lozano

L’idea che Lozano possa salutare il Napoli ha scatenato le reazioni dei supporter partenopei sui social network. “Non scherziamo… spero in questo addio da tempo”, sottolinea Gaetano su Twitter. Ma Francesco replica immediatamente: “Ma perché volete che Lozano vada via? Per far giocare Politano poi? Secondo me in questo Napoli può fare molto bene”. Franco, invece, crede che in caso di offerta il messicano possa davvero partire: “Lozano è a scadenza nel 2024 e difficilmente verrà rinnovato, se arriva un’offerta buona il Napoli deve accettare…”.

Genny apre alla cessione: “Se allo United lo vogliono sul serio meglio venderlo ora. Sinceramente non è quel grande calciatore che diceva Ancelotti e poi ha un contratto da 4,5 milioni netti l’anno, fuori da ogni logica. Abbiamo Zerbin o si trova un alternativa”. Altri tifosi si divertono a fare nomi di possibili sostituti. “Se parte Lozano dobbiamo fiondarci su Cherki del Lione… se viene non c’è storia”, suggerisce Lori.

“Se parte Lozano il Napoli deve andare a prendere Noa Lang del Bruges”, aggiunge Acuntrora, citando l’attaccante già seguito dal Milan in questo mercato. Per Mario67, infine, la strategia di ADL è un’altra: “Lozano non partirà prima del Mondiale, De Laurentiis spera che giochi bene in Qatar così da poterlo rivendere a prezzo più alto a gennaio”.

