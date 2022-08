Il Napoli non è sazio: con Navas lavora a un altro rinforzo

18-08-2022 11:43

Dopo la lunga attesa, la grande gioia. Sono giorni felici per i tifosi del Napoli, che vedono finalmente il proprio club concludere importanti trattative di calciomercato.

Il mercato scoppiettante del Napoli

Tanguy Ndombele potrebbe firmare oggi il contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis, l’affare Raspadori s’è finalmente sbloccato e ora il d.s. Cristiano Giuntoli lavora alacremente per portare a termine anche la trattativa per Keylor Navas, il portiere d’esperienza chiesto da Luciano Spalletti che porterebbe in dote qualità tra i pali e autorevolezza nello spogliatoio.

Secondo Nicolò Schira, firma del Giornale, insieme a quella di Navas Giuntoli potrebbe concludere anche un altro affare. “Ora Giuntoli lavorerà al colpo Keylor Navas dal PSG che aspetta Fabian Ruiz – ha scritto Schira -. E se parte Demme può arrivare un altro centrocampista”.

Napoli, Nandez o Pjanic se parte Demme

La ciliegina sulla torta, dunque, potrebbe essere rappresentata dall’uscita di Demme, uno dei giocatori meno utilizzati da Spalletti nella scorsa stagione, e dall’arrivo di un centrocampista più adatto al gioco del tecnico toscano. I nomi che circolano sono due: il primo, ben noto, è quello di Nahitan Nandez, che il Cagliari vorrebbe “piazzare” negli ultimi giorni di mercato; il secondo, più sorprendente, sarebbe quello di Miralem Pjanic, che il Barcellona ha bisogno di vendere e che tornerebbe con piacere a lavorare con Spalletti.

I tifosi del Napoli votano Nandez

I tifosi del Napoli attendono e, intanto, sognano due ultimi fuochi d’artificio sul mercato. “Nandez per Demme e vado a Lourdes a piedi… ma già sono soddisfatto così”, promette Massimiliano su Facebook. “Anche per me se esce Demme entra Nandez al 100% , e nel 4-3-3 l’ uruguagio è tanta roba”, aggiunge Vincenzo. “Nandez troppa grazia, Pjanic sarebbe un altro elemento di esperienza. Speriamo”, spiega Gaetano.

“Se va via, Nandez del Cagliari potrebbe essere una buona scelta low-cost dell’ultimo minuto”, il parere di Donato. Alex, invece, preferirebbe la soluzione interna: “Se va via Demme punterei su Gaetano”. Franco è scettico: “La rosa di 25 deve essere. Se parte Demme non arriva nessuno. Anzi deve partire pure Fabian Ruiz”. Francesco, invece, preferirebbe tenere il tedesco: “Fatelo rimanere, ci vuole un mediano di rottura, uno come lui”.

