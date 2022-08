Napoli, ufficiale l'arrivo di Simeone dall'Hellas Verona

18-08-2022 11:28

Ora non ci sono più dubbi: Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Un rinforzo importantissimo per Spalletti che avrà così modo di far rifiatare Osimhen, puntando sull’ormai ex attaccante dell’Hellas Verona.

L’argentino arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo se il Napoli di Spalletti chiudere la stagione in corso tra le prime quattro (quindi con un posto assicurato in Champions League). Si tratta di un’operazione importante, da circa 15 milioni di euro. Ora il club partenopeo può concentrarsi sulle altre operazioni in entrata (Ndombele e Raspadori).

