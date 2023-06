Napoli, dopo un mese di sogni il nome di Garcia spacca i tifosi sul web

La nomina dell’allenatore francese a successore di Spalletti ha diviso i supporter azzurri tra i delusi che si attendevano un grande nome e quelli che nutrono fiducia in De Laurentiis

16-06-2023 13:08

Rudi Garcia piace ai tifosi del Napoli come successore di Luciano Spalletti? Difficile rispondere ora a questa domanda, la scelta dell’allenatore francese da parte di Aurelio De Laurentiis ha spaccato i supporter azzurri, divisi ora tra delusi e fiduciosi. Garcia, però, è uno abituato a gestire piazze complicate.

Rudi Garcia spacca i tifosi del Napoli

Molti tifosi del Napoli si attendevano un nome alla Luis Enrique o alla Cristophe Galtier per la panchina azzurra, dopo l’addio di Luciano Spalletti. La scelta di Aurelio De Laurentiis di puntare su Rudi Garcia ha dunque spiazzato una parte della tifoseria, preoccupata soprattutto dal fatto che il francese si ritroverà a guidare i campioni d’Italia dopo essere stato esonerato dall’Al-Nassr in Arabia Saudita. Altri tifosi, però, sono convinti che ADL abbia fatto ancora una volta la scelta giusta.

Napoli, i tifosi che bocciano Rudi Garcia

“De Laurentiis ha proprio sventolato bandiera bianca – il commento di Ricky -. Classica mossa di chi ha avuto solo rifiuti e non sapeva che pesci prendere. Garcia non arriva a novembre”. “Grande Presidente sei tutti noi, con te non falliremo mai.. andremo solamente in Serie B”, aggiunge Pab con un certo tono drammatico. Durissimo Manu: “Quindi così si scelgono gli allenatori, ad una cena. Capisco. Gestisci una società calcistica (campione in carica grazie a mister, giocatori e scouting) come se fosse una bottega. Vendi e vattene”. Più tenero Ewan: “Mamma mia, che scommessa! Che Dio ce la mandi buona”.

Napoli, la fiducia in Garcia di una parte dei tifosi

Per altri tifosi del Napoli, la scelta di Rudi Garcia da parte di De Laurentiis ripercorre quella di due anni fa, quando il presidente puntò su Spalletti, inviso a una parte del pubblico partenopeo per il fatto di non aver mai vinto uno scudetto. “Bene, vedo lo stesso ‘entusiasmo’ di quando fu annunciato Spalletti! Quindi ottimo auspicio per fare bene! Grande Presidente! FNS”, scrive Riccardo, sostenendo la decisione di De Laurentiis.

“Bene, ma ora bisogna fare un mercato eccezionale. Guai a sbagliare”, aggiunge Antonio guardando già oltre la nomina del tecnico. “Sarri e Spalletti furono accolti anche peggio – ricorda Nino -. Mi sembra un buon viatico, benvenuto Mister. Auguri di buon lavoro e spero che raggiunga tutti i successi”.