Serie A: tutti gli allenatori della prossima stagione, mancano poche pedine

Dopo l’arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli si vanno riempiendo tutte le caselle degli allenatori della serie A: tra le big hanno cambiato solo i campioni d’Italia

16-06-2023 12:42

L’arrivo di Rudi Garcia a Napoli aggiunge un tassello sulla prossima serie A. Tra le big del nostro campionato solo i campioni d’Italia, a sorpresa, cambiano tecnico mentre Inter, Milan, Juventus, Lazio e Roma non cambiano strada e confermano in panchina i loro allenatori.

Napoli, l’arrivo a sorpresa di Rudi Garcia

Il lungo casting del presidente Aurelio De Laurentiis ha portato all’arrivo in panchina di Rudi Garcia: il tecnico francese che in Italia ha già allenato la Roma arriva un po’ a sorpresa e facendo anche storcere il naso a molti tifosi azzurri che si aspettavano una scelta diversa da parte del club dopo l’addio di Luciano Spalletti. Starà all’allenatore che nell’ultima stagione è stato in Arabia Saudita riuscire a convincere i fan partenopei.

Juventus, Allegri confermato tra i malumori

Sulla panchina della Juventus resta invece Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano che ha guidato la squadra tra mille difficoltà e parecchi mugugni in questa stagione rimane al comando della nave bianconera. Tra i fan della Vecchia Signora ci sono diversi scontenti ma i bianconeri scelgono la strada della continuità dopo un anno molto difficile e in cui vanno a caccia del rilancio.

Milan e Inter: Pioli e Inzaghi restano al loro posto

Non si muovono da Milano Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Il tecnico del Milan ha vissuto una stagione tra molti alti e bassi, la qualificazione in Champions League è arrivata solo dopo la penalizzazione della Juventus ma a rendere l’annata decisamente migliore c’è stata la semifinale di Champions che riporta i rossoneri tra le migliori squadre d’Europa. E’ indubbio però che qualche dubbio legato al tecnico tra i tifosi ci sia stato dopo un campionato al di sotto delle aspettative.

Diverso invece il discorso riguardo Simone Inzaghi. La finale di Champions League rappresenta un traguardo importantissimo a cui vanno aggiunte le vittorie in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana. In campionato qualche delusione c’è stata vista la qualità della rosa nerazzurra ma il finale di stagione è stato da applausi e cambiare sarebbe stato decisamente sbagliato.

Sarri e Mourinho: Lazio e Roma vanno sul sicuro

Stagioni positive anche quelle della Lazio e della Roma. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno sfruttato l’andamento ondivago delle big per conquistare il secondo posto e la qualificazione alla Champions League. I giallorossi forse avrebbero potuto fare di più in campionato ma il raggiungimento della finale di Europa League (dopo aver conquistato la Conference lo scorso anno) rappresenta un traguardo molto prestigioso e José Mourinho sembra poter dare ancora molto alla squadra.

Atalanta, Fiorentina, Bologna: quante conferme

L’indicazione generale della serie A è quella che punta alle conferme. Tante squadre preferiscono puntare su allenatori che conoscono e che hanno fatto bene nell’ultima stagione a cominciare da Gasperini che resta saldamente al comando dell’Atalanta (per lui prolungamento fino al 2025 con opzione per il 2026) e sarà l’ottava stagione a Bergamo. Confermato anche una delle grandi sorprese dell’ultima stagione: Thiago Motta ha ottenuto risultati sorprendenti a Bologna.

La Fiorentina, dopo un incontro di fine stagione, continua la sua strada con Vincenzo Italiano, che era stato a lungo accostato al Napoli. Dopo le due finali perse (Conference e Coppa Italia), il tecnico vuole risultati importanti nella prossima stagione. Rimane al suo posto anche Raffaele Palladino che alla sua prima stagione da allenatore in serie A (dopo essere subentrato a Stroppa) ha condotto il Monza ad una salvezza tranquilla. Altra stagione in neroverde per Alessio Dionisi al Sassuolo.

Tra le sorprese del campionato c’è stata anche l’Udinese di Sottil ce ha proposto un calcio propositivo e interessante; per il tecnico è arrivato il prolungamento di contratto fino al 2024. Confermato sulla panchina del Torino anche il tecnico croato Ivan Juric. Resta al timone dell’Empoli il tecnico Paolo Zanetti dopo aver conquistato una salvezza tranquilla.

Lecce, Frosinone e Verona: le panchine da assegnare

Il Verona si è salvato solo allo spareggio con lo Spezia con la coppia in panchina Zaffaroni-Bocchetti, la sensazione è che la società scaligera ripartirà da loro ma non ci sono certezze in tal senso. Da definire anche il futuro della panchina del Lecce, Marco Baroni ha un contratto in scadenza ma sembra esserci la volontà di proseguire il percorso insieme.

A sorpresa invece il Frosinone, che ha vinto il campionato di serie B, non avrà in panchina il condottiero Fabio Grosso che ha deciso di non proseguire la sua avventura con i ciociari. Potrebbe essere a rischio anche la panchina di Paulo Sousa, il presunto incontro con il presidente De Laurentiis ha creato più di un malumore in casa Salernitana.

Genoa e Cagliari: restano Gilardino e Ranieri

Il Genoa riparte da Alberto Gilardino che arrivato a stagione in corso ha dato una scossa all’ambiente rossoblù ed ha saputo condurre i suoi fino alla promozione nella massima serie. Cagliari è sempre più innamorata di Claudio Ranieri capace dell’ennesima impresa di una carriera straordinaria con la vittoria dei playoff.

