Napoli, ecco Osimhen: "Affetto incredibile"

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen si è presentato alla stampa dal ritiro di Castel di Sangro: “Ho capito che avrei accettato il Napoli quando ho parlato con il mister ed il presidente. Mi stanno dando tanti consigli. È incredibile ricevere questo affetto, per un giocatore giovane la motivazione è fondamentale”.

“Il mio rapporto è ottimo con Gattuso e De Laurentiis – ha continuato l’acquisto più caro della storia del club -. Sono stati come dei padri, ho ricevuto grandissime dimostrazioni di affetto da parte di tutti i tifosi del Napoli”.

La questione razzismo: “Sì, ero scettico sul’Italia per il razzismo, ma Napoli non è così. Ho visitato la città con i miei occhi ed il mio punto di vista è cambiato, purtroppo il razzismo è ovunque, non sarà un limite per me e sono certo che con l’affetto dei tifosi supererò tutto”.

