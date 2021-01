Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: riecco Koulibaly

Napoli ed Empoli in campo per gli ottavi di Coppa Italia. La vincente della gara secca, in programma alle 17:45 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, sfiderà ai quarti Roma o Spezia.

Gattuso fa turnover e ritrova Koulibaly, in campo dal 1′ insieme a Rrahmani che può riscattare il pomeriggio ‘horror’ di Udine. Titolari anche Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano ed Elmas, con Lozano a sinistra al posto di Insigne e Petagna di punta.

Toscani senza Dionisi in panchina, posto in isolamento dall’ASL insieme a Mancuso, Pirrello, Zurkowski e un magazziniere: tandem offensivo Matos-Olivieri, Ricci a centrocampo, Casale-Viti in retroguardia a protezione di Furlan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic; Ricci, Damiani, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri.

OMNISPORT | 13-01-2021 16:57