Napoli, esonerato Buscaglia: interim a Pancotto

03-01-2023 15:08

Terzo esonero nel massimo campionato di basket. È infatti costata cara al coach di Napoli Maurizio Buscaglia la pesante sconfitta subita nel derby contro Scafati nel primo match del 2023: all’indomani del ko per 96-61, il terzo consecutivo e il settimo nelle ultime nove gare di campionato, la società ha infatti deciso di esonerare il tecnico pugliese, che paga il disastroso rendimento nelle prime 13 giornate, con appena quattro vittorie e nove sconfitte e il penultimo posto in classifica.

La panchina passa temporaneamente all’assistente di Buscaglia, l’esperto Cesare Pancotto, che avrebbe però rifiutato l’incarico definitivo: Napoli è quindi alla caccia di un primo allenatore.

Questo il comunicato ufficiale: “La Gevi Napoli Basket comunica di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Maurizio Buscaglia. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrate nei suoi mesi a Napoli e gli augura le migliori fortune umane e professionali. La Gevi Napoli Basket comunica inoltre di aver affidato, al momento, la guida tecnica della prima squadra a Coach Cesare Pancotto”.

Buscaglia era sulla panchina di Napoli dal marzo 2022, quando era subentrato a Stefano Sacripanti, che nel 2021 aveva riportato la squadra in A a 13 anni dall’ultima apparizione in massima serie. Per Pancotto, invece, che debutterà domenica in casa contro Milano, si tratta di un ritorno al ruolo di head coach, seppur temporaneo, due anni dopo l’esonero subito a Cantù nel gennaio 2021.