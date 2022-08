Napoli, Fabian Ruiz verso il PSG: le alternative

07-08-2022 09:56

Non solo Raspadori, il Napoli è impegnato anche nel mercato in uscita, con Fabian Ruiz che sembra sempre più lontano da Castel Volturno. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i parigini avrebbero offerto circa 25 milioni di euro, bonus compresi.

Una cifra interessante, considerando il fatto che lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già rifiutato ogni proposta di rinnovo. In caso di partenza di Fabian, i nomi per sostituirlo sono Barak dell’Hellas Verona e Lo Celso, in uscita dal Tottenham dopo una stagione passata in prestito al Villarreal.

