Napoli, Farioli il post-Mazzarri: la frase alla Spalletti spiega perché piace a De Laurentiis

Il giovane tecnico italiano del Nizza rivelazione in Ligue 1 è in pole position per la panchina degli azzurri per la prossima stagione: pesano le affinità con l’allenatore dello scudetto

16-11-2023 12:27