Il dolore per la scomparsa di Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti e grande tifoso della Roma, è ancora vivo in tutti e non solo nei genitori. La straziante morte del 18enne travolto ed ucciso da un’auto mentre camminava su un marciapiede su via Cristoforo Colombo ha toccato anche i tifosi e domenica, prima del fischio d’inizio del match tra Roma e Napoli l’Olimpico ha tributato un momento d’emozione per il ragazzo ma qualcosa è andato storto.

Valdiserri, l’omaggio dell’Olimpico prima di Roma-Napoli

Sul tabellone dell’Olimpico è apparsa la foto di Francesco Valdiserri (chiamato così in onore di Totti).

“In un posto dove ha vissuto tante emozioni, lo salutiamo tutti insieme. Ciao Francesco”, le parole dello speaker.

Prima del lungo applauso dell’Olimpico, dal settore ospiti sono partiti però dei fischi, sommersi dall’applauso commosso del resto dello stadio.

Valdiserri, fischi dal settore dei napoletani al momento dell’omaggio

L’episodio è stato stigmatizzato duramente anche sui giornali: nel mirino la frangia di tifosi napoletani che avrebbe oltraggiato la memoria del ragazzo morto ma dal Club Napoli Bologna e dal suo presidente Maurizio Criscitelli è arrivata una doverosa precisazione.

Valdiserri, i tifosi del Napoli fanno chiarezza sull’episodio

Questo i passaggi principali del comunicato, in cui si ricorda anche la figura di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso nel 2014 a Roma da un tifoso giallorosso prima della finale di coppa Italia tra Napoli e Fiorentina: