Napoli: Gattuso si infuria, cacciato un giocatore dall'allenamento

Tensione in casa Napoli a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì sera all'Olimpico di Roma. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, riporta il Corriere dello Sport, nel corso della seduta di lunedì ha mandato sotto la doccia in anticipo l'attaccante Hirving Lozano, che a suo dire si era mostrato troppo svogliato durante l'allenamento.

Un epdisodio che ricalca quello con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari, e un altro segnale della tensione esistente tra l'allenatore dei partenopei e il centravanti messicano: un rapporto che non è mai decollato.

Lozano, che dall'arrivo di Gattuso ha giocato pochissimo, potrebbe ora non essere convocato per l'attesa partita di mercoledì sera contro i bianconeri.

Il divorzio tra il giocatore azzurro e il club al termine della stagione sembra più vicino. Sulle sue tracce si era proposto il Parma: "Le sue qualità sono indiscutibili, parliamo di un top player", aveva detto il direttore sportivo dei partenopei Daniele Faggiano.

Contro la Juventus Gattuso recupera Manolas, che partirà dalla panchina. Fabian Ruiz dovrebbe tornare titolare ai danni di Elmas, in attacco Callejon è in vantaggio nel ballottaggio con Politano per l'ultimo posto nel tridente con Insigne e Mertens. Confermato il muro difensivo Koulibaly-Maksimovic, che ben si è comportato contro l'Inter.

SPORTAL.IT | 16-06-2020 09:19