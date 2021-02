Napoli: Ghoulam e Koulibaly guariti dal Covid

Arrivano buone notizie per mister Gattuso in vista della trasferta a Bergamo di domenica pomeriggio. La squadra partenopea, in piena emergenza e dopo il pesante ko di Granada in Europa League, può finalmente contare su due preziosi recuperi: Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly, sono guariti dal Covid.

A confermarlo il club campano tramite un tweet, che certifica il rientro nei ranghi del terzino sinistro algerino e del difensore centrale senegalese. “Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19”.

Una vera e propria boccata d’aria per Gattuso, alle prese con le tante assenze a fronte di un tour de force impegnativo nelle prossime settimane: ovviamente sarà da valutare lo stato di forma dei due calciatori, che si mettono alle spalle il virus e si apprestano a tornare in campo.

OMNISPORT | 19-02-2021 09:56