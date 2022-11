25-11-2022 21:47

Questo il ricordo di Bruno Giordano per Maradona, a due anni dalla scomparsa: “Diego è dei napoletani, degli argentini ma appartiene al calcio, non c’è un attimo che non si leghi il pallone a Diego per quello che ha lasciato, anche il Mondiale senza di lui non è la stessa cosa”.

Giordano ammette: “L’ho conosciuto nel 1979, ci legano quarant’anni insieme, non c’è un giorno che non pensi a lui, ne ho parlato la settimana scorsa con la sua famiglia”.