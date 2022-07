Napoli, Giuntoli pronto nel caso di partenza di Koulibaly

12-07-2022 22:54

Nella giornata di oggi, il Chelsea sembra passato in vantaggio nella corsa a Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese classe 1991 in forza al Napoli. Le trattative per il rinnovo di contratto non procedono nonostante la ricca offerta azzurra, e il ragazzo al momento si sta guardando attorno e valutando le offerte.

La Juve ci sta pensando in caso di partenza di De Ligt, ma è il Chelsea ad aver fatto un’offerta, come riporta The Athletic, di 40 milioni di euro. Per il Napoli sarebbe una perdita enorme data la forza di Koulibaly e la sua importanza all’interno dello spogliatoio, ma senza dubbio Giuntoli ha già pronta un’eventuale alternativa.

Stiamo parlando di Kim-Min Jae, al momento in forza al Fenerbache. Come riporta Eurosport, sul giocatore ci sarebbe anche il Rennes.