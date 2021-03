Napoli: Giuntoli rifiutò uno scambio Barrow-Inglese

Musa Barrow, l’attaccante attualmente in forza al Bologna poteva finire al Napoli, ma l’affare non è mai decollato. A svelarlo è Luigi Sorrentino, agente del giovane attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia felsinea

Sorrentino, a ‘CalcioNapoli24′, racconta un aneddoto di mercato risalente a quando il proprio assistito era all’Atalanta. “Ci fu una proposta di scambio Barrow-Inglese da parte dell’Atalanta, ma Giuntoli bocciò l’idea. Col Napoli non parlai, perchè venne bocciata in partenza e non se ne fece più nulla”.

Il ds azzurro, dunque, disse ‘no’ alla Dea di fronte all’ipotesi di cedere l’attuale centravanti del Parma e ottenere il gioiellino che sta crescendo alla corte di Mihajlovic in Emilia. “Futuro al Napoli? E’ una grandissima piazza, non ci penseremmo su due volte – confida il procuratore di Barrow – Però al momento ci troviamo bene al Bologna, è una grande società in crescita e i tifosi amano Musa”.

OMNISPORT | 05-03-2021 15:30