Napoli, Giuntoli su Insigne: "Rinnovo? Nessuna novità"

07-11-2021 18:25

Nel pre partita di Napoli-Hellas Verona, partita delle 18.00 valida per la 12° giornata di Serie A TIM, il DS partenopeo Cristiano Giuntoli è tornato a parlare della situazione di contratto che riguarda il Magnifico:

“Sarò ripetitivo, ma la squadra deve pensare a fare la sua partita. Il percorso è lungo, oggi è una partita importante come ogni domenica. Non dobbiamo pensare agli altri, ma solo a noi stessi e a fare una grande partita. Il rinnovo di Insigne? I rapporti sono ottimi sia con l’agente che con Lorenzo, che in questo momento sta pensando al campo. Non ci sono novità, in questo momento è così”.

OMNISPORT