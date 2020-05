Napoli, i tifosi bocciano la nuova contropartita Juve per Milik

La Juventus ha individuato in Arkadiusz Milik il giocatore in grado di completare alla perfezione l’attacco con Cristiano Ronaldo. Il polacco è un centravanti atipico, in grado di creare spazi e servire assist, oltre che di segnare: il suo è un profilo che, con le dovute differenze, richiama quello di Karim Benzema, l’attaccante accanto al quale Ronaldo s’è espresso meglio in carriera.

La strategia per arrivare a Milik

Ma arrivare a Milik, nonostante il contratto in scadenza 2021 del polacco, non sarà facile. Il Napoli oppone resistenza, la Juventus prova a farla cadere mettendo sul piatto soldi e contropartite tecniche.

Dopo Daniele Rugani e Cristian Romero (centrale attualmente in prestito al Genoa), secondo Tuttosport Fabio Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro protagonista di un’ottima stagione al Cagliari, che l’ha preso in prestito dalla Juve. Pellegrini ha gamba, buon fisico, tecnica e personalità, doti importanti in un ruolo in cui il Napoli, dall’infortunio di Ghoulam in poi, soffre.

L’opposizione dei tifosi napoletani

Insomma, l’offerta della Juve stavolta pare allettante. Ma non per i tifosi, che continuano a non condividere l’idea di sedersi a trattare con i bianconeri.

“Ma cosa pensano? Che siamo la loro succursale?” si chiede Tammaro su una pagina Facebook dedicata ai tifosi azzurri. “Non si tratta con loro – aggiunge Nunzio – i loro scarti non li vogliamo”.

Antonio, invece, ha dei dubbi su Pellegrini. “Mamma mia, che scambio…”. E Giovanni gli fa eco: “Rugani, Romero e Pellegrini, buoni per lottare per la salvezza”. E Marco chiude la discussione: “A questo punto perché non ci danno De Sciglio?”.

SPORTEVAI | 06-05-2020 11:28