Napoli: il Bayern rompe gli indugi per Koulibaly

Il Napoli prova a mettersi alle spalle i dispiaceri di coppa tornando a concentrarsi sul campionato, ma anche sul calciomercato. Dove, secondo ‘Tuttosport’, in queste ore c’è un’offerta molto importante sulla quale è necessario riflettere con molta attenzione.

Si tratta di quella del Bayern Monaco, che avrebbe offerto 45 milioni di euro per accaparrarsi Kalidou Koulibaly, cifra inferiore rispetto alla valutazione fatta dal club ma comunque tutt’altro che irrisoria. Proprio per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di incontrare Fali Ramadani (procuratore del centrale senegalese, ma anche di Maksimovic) per discuterne.

OMNISPORT | 28-02-2021 10:37