Napoli, il ct della Nigeria sicuro dell'addio di Osimhen

10-11-2022 14:00

Il ct della Nigeria José Peseiro è convinto che Victor Osimhen presto lascerà il Napoli: “Tenere un giocatore così per il Napoli non sarà facile visto il valore e le richieste che avrà. E’ un centravanti completo: fa assist, segna di destro, sinistro, è forte in fase difensiva, sa pressare e non è facile da difendere per un centrale di difesa”.

“A giugno, in estate, credo che il Napoli chiederà diversi milioni per lui… E credo che ci saranno tanti club a offrirli: è giovane ed ha ancora grande potenziale di crescita”, ha spiegato Peseiro a Tuttomercatoweb. Nel frattempo, sembra che il Real Madrid abbia messo gli occhi sull’attaccante del Napoli.