L’ambiente Napoli è in pieno fermento a una settimana dall’inizio della nuova stagione di Serie A. Ieri è andata in scena l’ultima amichevole dei partenopei contro i catalani dell’Espanyol, gara senza reti che però ha mandato su tutte le furie il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis.

In tutto ciò, parlando di mercato, presto si attendono nuovi contatti per ridurre la distanza col Sassuolo per Raspadori, mentre Fabian Ruiz sembra sempre più indirizzato verso la cessione.

Troppi interventi pesanti, ADL entra in campo contro l’Espanyol

La partita è finita 0-0, ma l’atteggiamento dei catalani non è stato di certo quello di un’amichevole. Fin dall’inizio la gara è stata contraddistinta da interventi duri e decisi, come se ci fosse in palio qualcosa.

De Laurentiis si era seduto in panchina per seguire questa gara, e non ha apprezzato di certo il comportamento dell’Espanyol, come i due interventi di fila su Anguissa e Lozano (che ha portato alle ammonizioni di Vinicius e Cabrera), prima di una mini rissa tra Gomes e Osimhen.

Qui, ADL non ci ha visto più. Era la fine del primo tempo, e il patron azzurro si è alzato per protestare platealmente con il primo assistente, oltre ad aspettare l’arbitro, il signor Scatena di Avezzano, per fare anche a lui le sue rimostranze. Un De Laurentiis tutt’altro che calmo dunque, mentre il mercato freme.

Napoli-Raspadori-Sassuolo: presto un altro incontro

È la rubrica di mercato di Sky Sport che inizia con questa notizia. L’incontro di venerdì, pur non risolutore, non ha frenato la trattativa più di tanto, ha solo certificato due cose: una è la volontà di entrambe le parti di proseguire, la seconda è che servirà di certo un altro incontro.

Proprio Sky suppone che nei prossimi giorni assisteremo a un altro faccia a faccia tra le due società per provare a colmare l’attuale distanza che persiste di 10 milioni di euro (30 l’offerta, 40 la domanda senza contropartite).

Si continua a lavorare, questa settimana sarà decisiva.

Fabian Ruiz sempre più verso la cessione, pronte le alternative

Il mediano spagnolo Fabian Ruiz non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, e allora il Corriere dello Sport prospetta per lui una cessione imminente.

Si parla del PSG, anche se i francesi hanno appena chiuso per Renato Sanches (certo, non è lo stesso ruolo, ma i transalpini sono abbastanza coperti in mediana). La trattativa potrebbe sbloccarsi dopo l’uscita di Paredes, seguito dalla Juventus e che gioca da regista proprio come Fabian.

Sempre il Corriere delinea anche le attuali alternative degli azzurri, che dunque potrebbero tornare su due vecchi pallini. Uno risponde al nome di Barak del Verona, il secondo sarebbe Lo Celso, in uscita dal Tottenham.

Sarebbero due trequartisti contro un mediano, ma la sensazione è che i partenopei vogliano pesantemente rinforzare il proprio reparto offensivo più che concentrarsi sui mediani.