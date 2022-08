Telenovela portieri, altra sorpresa per i tifosi del Napoli

05-08-2022 12:17

Portiere, seconda punta, vice-Osimhen. Queste, in ordine, le priorità del calciomercato del Napoli, che a 10 giorni dall’inizio del suo campionato – il 15 agosto è fissata la trasferta di Verona – non ha ancora un volto ben definito.

Napoli, Kepa in pole per il ruolo di portiere

In questo momento gli sforzi della dirigenza azzurra sono proiettati sulla questione portiere: Kepa, in uscita dal Chelsea, sembra ogni ora che passa più vicino al Napoli – così come la cessione in prestito di Meret allo Spezia -, ma il fatidico tweet di De Laurentiis che annuncia l’ufficialità della chiusura dell’operazione non è ancora arrivato.

Il motivo, secondo il Corriere dello Sport, non sarebbe soltanto nel mancato accordo economico con il Chelsea. Il Napoli, infatti, non avrebbe ancora abbandonato l’idea di poter arrivare a Keylor Navas, il portiere costaricano retrocesso a riserva di Gigio Donnarumma nel PSG.

Il Napoli pensa ancora a Keylor Navas

Il club francese non ha intenzione di pagare parte dell’alto ingaggio di Navas – a differenza di quanto farebbe il Chelsea con Kepa – e questo rappresenta l’ostacolo principale per il Napoli. Che, però, pensa ancora che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni.

Secondo il Corsport, la soluzione potrebbe essere quella di un prestito biennale del giocatore. Di fatto, l’unica certezza che hanno oggi i tifosi del Napoli è che ancora non si conosce il nome del giocatore che sarà tra i pali della squadra di Luciano Spalletti al Bentegodi.

Tifosi del Napoli stanchi di aspettare

“Navas ha un ingaggio altissimo, se viene è un regalo da parte del PSG. Meglio chiudere subito per Kepa”, scrive su Facebook Marco. “Kepa doveva fare le visite settimana scorsa ora si parla di Navas… Idee chiarissime”, la critica di Pasquale. “Magari venisse Navas”, spera Marika.

“Ma questi della dirigenza hanno capito che la settimana prossima inizia il campionato?”, si domanda Agostino. “Navas o Kepa? Io sento odore di Sirigu-Sepe. Perché?”, commenta Francesco, temendo che il Napoli non arrivi a nessuno dei due portieri stranieri. “Questa del portiere sta diventando una barzelletta”, la chiosa di Pasquale.

