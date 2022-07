Carnevali: "Il Napoli vuole Raspadori"

28-07-2022 23:01

La cessione recente per 42 milioni (bonus compresi) di Gianluca Scamacca al West Ham ha fatto pensare che tutti gli altri big del Sassuolo potessero restare.

Probabilmente Berardi – che vestirà la maglia numero 10 nella prossima stagione, la sua undicesima in neroverde – sarà ancora il top player e il trascinatore. Possibile che restino in Emilia anche Davide Frattesi (da tempo corteggiato dalla Roma, che ultimamente sembra aver scelto Wijnaldum però a centrocampo – e Amhed Traoré a centrocampo. Mentre invece su Giacomo Raspadori l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto preoccupare i tifosi neroverdi, raccolti questa sera nella festa di addio al capitano Filippo Magnanelli, leggenda del Club nel quale ha militato per 17 stagioni consecutive. trascinando il Sassuolo dalla Serie C2 alla A nel giro di 8 anni.

Queste le parole serafiche del dirigente: “”Ce lo ha chiesto il Napoli. Lui è ambizioso, vedremo come finirà”.

Lo stesso Raspadori è peraltro intervenuto nel corso della festa a Magnanelli, ma soltanto per salutare il suo capitano: “Per un ragazzo come me che è cresciuto qui Magnanelli è sempre stato un punto di riferimento, un esempio. Quando si ha la fortuna di incontrare un uomo del genere si può imparare tanto, si possono prendere tante cose positive, io l’ho sempre visto come una luce da seguire, mi ha dato tanto come tanti altri che sono qui e non posso che ringraziarlo”.