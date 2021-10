Napoli, il messaggio di Anguissa dopo il Franchi

Oltre a Kalidou Koulibaly, un altro ad essere finito vittima dei beceri commenti razzisti del Franchi è Andre-Frank Zambo Anguissa, mediano del Napoli che sta stupendo tutti in questo inizio di stagione. Il centrocampista camerunense, esprimentd totale sostegno alle altre vittime Osimhen e Koulibaly, ha scritto questo messaggio sui social network:

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone che agiscono così! Per quello che penso una persona può insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono perché so chi sono, so da dove vengo. Sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”.

OMNISPORT | 04-10-2021 18:45