Napoli, il primo colpo per Spalletti esalta i tifosi

Secondo i principali quotidiani sportivi il Napoli e Luciano Spalletti sono sempre più vicini a ufficializzare il loro accordo: il tecnico ex Inter e Roma sarà dunque l’erede di Rino Gattuso.

Emerson Palmieri primo colpo per Spalletti

Se l’arrivo dell’allenatore toscano è ormai quasi certo, molti più dubbi ci sono riguardo a possibili arrivi e partenze nel calciomercato estivo. Al momento, l’unica vera certezza per il Napoli è che ha bisogno di acquistare un terzino sinistro per rimediare alla partenza di Elseid Hysaj – arrivato a scadenza di contratto – e sistemare un problema in organico che si trascina dal primo infortunio di Faouzi Ghoulam.

Proprio l’arrivo di Spalletti potrebbe favorire l’ingaggio di Emerson Palmieri, esterno mancino italo-brasiliano del Chelsea che proprio il tecnico toscano trasformò in un titolare fisso a Roma.

Emerson è seguito da tempo dal Napoli e ora il d.s. Cristiano Giuntoli potrebbe sferrare l’assalto decisivo: il terzino ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo prezzo è nettamente calato. Il Napoli potrebbe aggiudicarselo con una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

I tifosi approvano l’arrivo dell’italo-brasiliano

L’idea di vedere Emerson in azzurro piace ai tifosi partenopei, che non vedono l’ora di avere un esterno mancino affidabile in organico. “Si gode, soprattutto se con l’arrivo di Emerson dovesse andar via Mario Rui, si gode”, commenta su Twitter Vinci. “Speriamo bene, Emerson è un gran bel terzino”, il commento di Kekko. Napolion, invece, ironizza: “Emerson Palmieri non è abbastanza scarso per fare il terzino del Napoli. Non va bene”.

“Emerson Palmieri è tanta roba”, la chiosa di ClubHamsik. Meno entusiasmo per Antonio, che comunque approva l’operazione: “Emerson non è niente di speciale, ma è un terzino sinistro vero. Per una volta avremmo uno di ruolo in quella posizione”.

SPORTEVAI | 28-05-2021 09:50