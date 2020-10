Napoli, il tweet di Varriale scatena lo sfottò dei tifosi

Un aggettivo può essere deleterio specie se finisci nell’occhio del ciclone. Ne sa qualcosa Enrico Varriale di nuovo al centro delle polemiche in rete dopo la partita che ha visto il Napoli perdere, in casa, all’esordio in Europa League, per mano degli olandesi dell’Az Alkmaar. I tifosi, soprattutto di fede juventina, non hanno risparmiato frecciate al giornalista di Rai Sport nel suo tweet post gare a cui, a qualcuno, è parso mancare qualche aggettivazione per la squadra orange che ha espugnato il San Paolo.

Napoli vs Juve, bufera su Varriale: l’antefatto “modesto”

Martedì scorso, alla fine di Dinamo Kiev-Juventus, Varriale aveva fatto, come spesso succede, un tweet di breve commento: “Comincia in discesa la Champions League per la Juventus di Pirlo. Protagonista assoluto Alvaro Morata. Lo spagnolo, dopo il gol di Crotone, firma la doppietta che piega una modesta Dinamo Kiev“. In tanti, tantissimi, ovviamente di fede juventina, avevano mal gradito quell’aggettivo “modesta” per sottolineare, a detta loro, il non altissimo livello della squadra ucraina. Ed erano già piovute le prime critiche al giornalista campano della Rai.

Varriale commenta Napoli-Az 0-1: ironia juventina

L’anchorman sportivo ha fatto la stessa per tutte o quasi le gare delle italiane nella tre giorni di coppe e così anche il ko interno del Napoli lo ha visto twittare: “Brutto Napoli, fallisce l’esordio in Europa League perdendo in casa contro l’Az Alkmaar in emergenza causa Covid. Passo indietro evidente della squadra di Gattuso che fallisce un paio di buone occasioni e poi paga un’imperdonabile distrazione difensiva. Europa in salita”.

A leggerlo su due piedi non ci sarebbe niente di male. Ma i tifosi della Juventus aspettavano Varriale al varco e non per la storia, già ampiamente oggetto di polemiche, dell’Asl di Napoli che non è intervenuta per fermare gli olandesi così come fatto col Napoli impegnato con la Juve, bensì al giornalista di Rai Sport non è stato perdonato il non aver sottolineato, anche qui con un aggettivo, l’essere eventualmente “modesto” dell’Az come fatto con la Dinamo Kiev battuta dalla Juve.ù

Sono così piovute critiche e sfottò: “Io aggiungerei modesto…”; “ti sei dimenticato di dire modesto Az”; “Non ci sono più le AZL di una volta”; “Si può chiedere il rinvio direttore? Sul campo il Napoli vince sempre”; “Un buon az alkamammt vince in casa di un modesto Napoli godo”; “Un buon Az Alkamaar vince in casa di un modesto Napoli godo”. Mentre c’è chi ricorda a Varriale come proprio la “modesta” Dinamo Kiev nei preliminari di Champions abbia battuto l’Az per 2-0.

SPORTEVAI | 23-10-2020 09:39