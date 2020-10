Juve, Varriale inciampa nell'aggettivo, tifosi scatenati

Esordio vincente per la Juventus in Champions League. La vittoria di Kiev, davanti a oltre 20mila tifosi, restituisce il sorriso alla formazione bianconera dopo le polemiche e i mugugni per lo striminzito pareggio di Crotone. Il cammino nel girone si fa meno ripido per i bianconeri, anche se a fine gara non manca chi si scalda per qualche commento degli addetti ai lavori.

Dinamo Kiev-Juventus, il Tweet di Varriale

È il caso, ad esempio, dei numerosi followers di Enrico Varriale, indispettiti per il Tweet del vice direttore di Rai Sport dopo il match in terra ucraina. Cosa ha scritto il giornalista per scatenare tante reazioni negative? Ecco il testo del messaggio: “Comincia in discesa la Champions League per la Juventus di Pirlo. Protagonista assoluto Alvaro Morata. Lo spagnolo, dopo il gol di Crotone, firma la doppietta che piega una modesta Dinamo Kiev“.

E quello per Lazio-Borussia Dortmund

Di tutt’altro tenore il commento alla vittoria della Lazio all‘Olimpico sul Borussia Dortmund, con dedica speciale a Ciro Immobile: “Grande prova della Lazio che inizia la Champions League superando meritatamente l’avversaria più forte del girone. Contro il Borussia serata da sogno per Akpa Akpro che passa dalla Salernitana alla ribalta europea e per Ciro Immobile che risponde da campione alla Bild, e non solo”. Il tabloid tedesco aveva definito l’attaccante “uno dei più grandi errori del Borussia“.

Le reazioni dei tifosi al Tweet di Varriale

Sono soprattutto la differenza di enfasi e quell’aggettivo sminuente – “modesta” – riferito alla Dinamo Kiev a indispettire i sostenitori bianconeri. “Vero, la Dinamo Kiev è modesta. Dovrebbe stare in Europa League“, punge Roberto. “Eri partito bene con il commento..peccato”, si rammarica Luciano. Mentre Simone fa il sarcastico: “Paradossalmente hanno giocato meglio contro il Napoli, anche nel risultato più rotondo”. Non manca però chi sta con Varriale: “Grande prestazione e gran calcio per la nuova Juve. L’avversario era di quelli veramente forti”, scrive Luca.

