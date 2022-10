31-10-2022 09:35

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Ancora una giornata di festa. Napoli-Sassuolo è stata l’ennesimo momento di giubilo per i tifosi partenopei che prima hanno festeggiato ed omaggiato Diego Armando Maradona per il suo compleanno, e poi hanno potuto esultare per la vittoria della squadra di Spalletti che ha conquistato la 13esima vittoria consecutiva contro la squadra di Dionisi.

Napoli-Sassuolo: Kvaratskhelia sempre più dominante

Il match contro il Sassuolo testimonia ancora una volta il talento di Kvicha Kvaratskhelia. Il giovanissimo e poco conosciuto attaccante georgiano arrivato nel corso dell’ultima estate per sostituire un pilastro come Lorenzo Insigne. I mugugni dei tifosi sono durati giusto il tempo di poter ammirare il giocatore in campo poi si sono letteralmente volatilizzati. Il numero 77 ha avuto un impatto devastante con la serie A con 5 gol e 5 assist (che diventato 7 gol e 8 assist aggiungendo anche le gare in Champions League).

Napoli e la Georgia pazzi di Kvaratstkhelia

Ci sono volute poche partite per Kvicha Kvaratkhelia per entrare nel cuore dei tifosi del Napoli, mentre il giovane attaccante era un idolo dei tifosi del suo paese già da tempo. Nel corso delle ultime testimonianze si è creato una sorta di gemellaggio tra i tifosi georgiani e quelli napoletani, con i video che arrivano dalla Georgia che testimoniano l’amore per Kvara e di conseguenza anche per i colori azzurri che indossa. L’ennesima dimostrazione si è avuta nella giornata di sabato quando una delegazione di tifosi provenienti dalla Georgia ha sfilato prima all’esterno dello Stadio e poi è andato ad occupare una porzione del Maradona creando una bellissima macchia rossa.

Napoli: la maglia di Kvaratskhelia viene rubata

Alla fine della gara Kvicha Kvaratskhelia ha voluto ringraziare i tifosi arrivati dalla Georgia regalando la maglia che aveva indossato nel corso del match con il Sassuolo. Ma le cose non sono andate come previsto, un altro tifoso presente nel settore ha strappato via la maglia ai georgiani ed è scappato via. Il video dell’accaduto ha fatto immediatamente il giro della rete e tifosi e autorità si sono messi subito in moto per riuscire a riparare a questo danno.

Rovinata la festa dei tifosi giunti a #Napoli dalla Georgia per fare il tifo per #Kvaratskhelia. Il numero 77 dona loro la sua maglia, ma un individuo gliela strappa dalle mani e si dà alla fuga tra i sediolini del #Maradona pic.twitter.com/J2n8k6hHXB — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) October 29, 2022

E’ intervenuto in prima persona anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha rivelato di aver già fornito i video alle autorità: “Quanto accaduto sabato allo Stadio Maradona è davvero vergognoso. Al termine della partita con il Sassuolo, Kvaratskhelia ha raggiunto nel settore inferiore della Curva A alcuni tifosi georgiani suoi connazionali. Ha lanciato loro la sua maglia da gioco per omaggiarli. Dalle immagini che ci hanno inviati i cittadini presenti allo stadio, un soggetto riesce ad afferrare quella maglia, strapparla ai supporter georgiani e fugge via con il suo bottino. Un atto davvero deplorevole e vigliacco. Abbiamo inviato le immagini in nostro possesso alle autorità, in cui il volto dell’uomo è ben visibile: chiediamo che venga identificato e che sia disposto per lui un lungo Daspo”.

Napoli, gli ultras ritrovano e restituiscono maglia Kvara

Il lieto fine però sembra essere arrivato: pare che gli ultras del Napoli si siano subito attivati per recuperare la maglia vergognosamente rubata ai georgiani che sarebbe stata già restituita ai legittimi proprietari.