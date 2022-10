30-10-2022 09:52

Tredici vittorie consecutive del Napoli, tredici gol per la coppia Osimhen-Kvara: con loro gli azzurri hanno fatto doppiamente tredici. Il nigeriano e il georgiano sono la coppia più prolifica del campionato. Insieme hanno costruito diverse vittorie pesanti, l’ultima della lista il roboante 4-0 al Sassuolo, altra squadra spazzata via dalla strapotenza tecnica e dalla brillantezza atletica del Napoli di Spalletti. De Laurentiis esulta dagli Stati Uniti e si lecca i baffi: adesso le quotazioni delle sue stelle sono schizzate ai massimi livelli.

Osimhen-Kvara, i numeri della coppia d’oro del Napoli

Tredici gol in due, appunto: sette Osimhen, sei Kvaratskhelia. Nessuno nel massimo campionato ha fatto meglio. E alla lista vanno aggiunti i due gol messi a segno dal georgiano in Champions League, oltre a quello di Osimhen che ha blindato il successo sull’Ajax. In totale sedici reti in due in sedici partite (in quella di mercoledì scorso coi Rangers mancavano entrambi). Ma Osimhen è mancato anche in quattro gare di campionato e in altre due di Champions: il bottino, chissà, avrebbe potuto essere ancora più consistente.

Elogi e bacchettate: Spalletti e il duo Osimhen-Kvara

La tecnica e i passaggi illuminanti di Kvara, la rapidità, la potenza e il senso del gol di Osimhen: una coppia che si integra alla perfezione, come dimostrano proprio i due assist – di testa e di destro – del talento georgiano per il centravanti, che hanno stappato la sfida col Sassuolo. Eppure, insieme agli elogi Spalletti continua a sottolinearne spesso gli errori e i margini di crescita. I rientri difensivi per Kvaratskhelia, la necessità per Osimhen di giocare di sponda e di far salire la squadra, la possibilità per entrambi di passare la palla ai compagni meglio piazzati. Piccoli, costanti richiami per farli crescere ancora di più.

Quanto valgono ora Osimhen e Kvaratskhelia?

Classe 1998 Osimhen, classe 2001 Kvara: i due gioielli del Napoli sono anche giovanissimi e potenzialmente vendibili a un prezzo esorbitante sul mercato (il più tardi possibile, si augurano i tifosi azzurri). Il nigeriano è costato 71,3 milioni di euro nel 2020, operazione che però ha coinvolto anche diversi giovani. Adesso ne vale quasi 100, anche se De Laurentiis a fine agosto l’avrebbe lasciato andare al Manchester United solo per 130 milioni, più il prestito (gratuito) di Ronaldo. Kvaratskhelia, invece, è costato appena 10 milioni a giugno e ora già ne vale 40-45. Ma c’è tempo, entrambi possono migliorare ancora, facendo nel frattempo le fortune del Napoli.