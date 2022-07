Napoli, il West Ham punta a due gioielli partenopei

25-07-2022 11:08

Il West Ham è deciso a fare la spesa in Serie A e, dopo aver prelevato Scamacca dal Sassuolo, ora punta a una coppia di centrocampisti provenienti dal Napoli. È il Corriere dello Sport a riportare dell’interessamento, da parte degli Hammers, per Piotr Zielinski e Fabian Ruiz.

Tuttavia, pare che entrambi abbiamo declinato l’offerta della squadra di Londra. Il polacco non sarebbe convinto della destinazione ma rimarrebbe sul mercato (e il Napoli andrebbe su Barak in caso di cessione). Fabian Ruiz, in scadenza nel 2023, potrebbe anche rinnovare, ma i partenopei sono aperti a una sua cessione in caso di offerta congrua.

