Napoli, il West Ham su Zielinski: atteso un rilancio degli Hammers

28-07-2022 09:29

Il West Ham, squadra di Premier League, sta pensando ad ingaggiare Piotr Zielinski dal Napoli dopo aver concluso l’acquisto di Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’offerta degli Hammers sarebbe di 35 milioni di euro per il cartellino, e 5 di ingaggio al giocatore, che però non giocherebbe la Champions League.

Al momento dunque la proposta è stata rispedita al mittente, ma gli Hammers sembrano fare sul serio e potrebbero presto rilanciare. In questo caso, la trattativa entrerebbe davvero nel vivo e se ne parlerebbe seriamente.

In caso di addio, Zielinski sarebbe l’ennesimo senatore a salutare dopo Insigne, Mertens e Koulibaly.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE