Napoli in crisi, Spalletti 'chiama' De Laurentiis

12-12-2021 21:19

La seconda sconfitta consecutiva subita dal Napoli in campionato, e terza nelle ultime cinque gare, non allarma più di tanto Luciano Spalletti.

In otto giorni al “Maradona” sono passate l’Atalanta, che ha ora superato gli azzurri in classifica, e l’Empoli, ma il tecnico toscano si è appellato alle tante assenze nell’analizzare il ko contro la formazione dell’amico Aurelio Andreazzoli:

“L’Empoli è stato bravo, ma noi anche sfortunati. Non sono preoccupato, abbiamo tanti assenti e senza dieci giocatori è mormale avere delle difficoltà. Se non si hanno neppure 13-14 giocatori in condizione diventa difficile”.

Spalletti regala poche parole anche sull’eventuale ricorso al mercato di gennaio: “Al mercato pensano i dirigenti e il presidente, ma penso che De Laurentiis sappia valutare le cose anche da solo…”.

