Napoli, in pole adesso c'è un vecchio pallino di Giuntoli

Nelle ultime settimane sembrava che Toma Basic, centrocampista croato classe ’96 del Bordeaux, fosse la prima scelta del Napoli per rafforzare la propria linea mediana. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli avrebbe allentato la presa su Basic per tornare a concentrarsi su un suo vecchio pallino: Sander Berge, 23enne centrocampista norvegese dello Sheffield United.

Giuntoli vuole Berge

Cresciuto in patria tra Asker e Varelenga, Berge s’è imposto all’attenzione internazionale in Belgio, con la maglia del Genk: anche Giuntoli si accorse di lui, ma il Napoli non fece mai un’offerta per il giocatore che nel gennaio 2020 si trasferì allo Sheffield per 23 milioni di euro.

Ora, con il club inglese retrocesso dalla Premier League, il Napoli è pronto a tornare all’assalto per Berge: lo Sheffield, però, per ora fa muro, chiedendo tra i 10 e i 12 milioni per il norvegese, troppo secondo Giuntoli.

I tifosi approverebbero l’arrivo del norvegese

Intanto, i tifosi azzurri si dividono sul valore del centrocampista. Ad Aiden, ad esempio, il norvegese piace: “Comunque 10 milioni per Berge è una cifra corretta, non esagerata. Se il Napoli riuscisse a prendere lui e Koopmeiners trattenendo Fabian Ruiz avremmo il miglior centrocampo d’Italia”, scrive il tifoso su Facebook. Mario concorda: “Se prendiamo anche loro 2, facciamo un salto di qualità impressionante”.

“Magari Berge, è davvero molto forte”, aggiunge Vincenzo. Massimiliano invece è scettico: “Lo seguiamo da almeno due anni, se non tre, Berge. Poi è arrivato Lobotka…”. Gio, invece, non approverebbe l’eventuale arrivo del norvegese: “Napoli impressionato da questo? Andiamo bene…”.

SPORTEVAI | 18-06-2021 12:29