Napoli, incoraggiante aggiornamento sulle condizioni di Ghoulam

È confortante l’esito della visita medica a cui si è sottoposto stamane Faouzi Ghoulam. Il giocatore del Napoli, out da marzo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, continua a far registrare miglioramenti e può procedere spedito nel proprio programma di recupero che a ottobre dovrebbe riportarlo a saggiare il terreno di gioco.

Questa la nota rilasciata dal club partenopeo: “Nella mattinata il calciatore Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Responsabile Sanitario Dott. Raffaele Canonico, si è recato presso la struttura Villa Stuart per sottoporsi ad accertamenti con il Prof. Mariani. L’esito della visita e dei controlli effettuati hanno confermato che il calciatore può continuare il suo percorso di reintegro completo nel gruppo squadra”.

Spalletti dunque, pazientando ancora un po’, potrebbe presto avere a disposizione un’ulteriore arma per continuare a far bene in campionato.

OMNISPORT | 14-09-2021 14:32