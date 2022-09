Napoli, Insigne svela il suo rimpianto più grande

03-09-2022 21:23

L’attaccante del Toronto Lorenzo Insigne in un’intervista a Dazn è tornato a parlare del Napoli: “Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri”.

“E anche ora che non ci sono più, spero che il Napoli raggiunga questo traguardo perché i tifosi lo meritano. La città dà tanto alla squadra, spero che un giorno possa festeggiare”, ha spiegato il talento di Frattamaggiore.