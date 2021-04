Napoli-Inter 1-1: le pagelle della sfida del Maradona

Il big match della 31esima giornata di Serie A finisce in pareggio: Inter e Napoli danno vita ad una sfida spettacolare, che alla fine regala un punto a ciascuna squadra. Nel primo tempo l’autogoal di Handanovic, nella ripresa il gran goal di Eriksen. Da segnalare anche due pali per l’Inter e una traversa per il Napoli.

Come era prevedibile anche prima della partita, il Napoli si incarica di avere il possesso del pallone, di proporre di più e di pressare l’Inter a ridosso della sua area. La squadra nerazzurra resta in attesa, lascia isolate le due punte contro i due difensori centrali del Napoli e prova a partire in contropiede. La squadra di Gattuso fino al 36′ non riesce però a creare nessun pericolo dalle parti di Handanovic, anzi, è l’Inter a rendersi pericolosa con una traversa di Lukaku.

Arriva però, su un cross di Insigne dalla sinistra, un clamoroso errore firmato dalla coppia Handanovic-De Vrij , che condanna l’Inter a passare in svantaggio per la prima volta in questo girone di ritorno. La squadra di Antonio Conte reagisce come una capolista deve fare e poco più tardi assedia il Napoli, beccando però un altro legno (stavolta un palo) dopo una deviazione di Lukaku sul tiro di Eriksen.

La svolta nerazzurra però è ben evidente e dopo 10 minuti dall’inizio del secondo tempo arriva il goal del pareggio, firmato da un mancino chirurgico di Eriksen, arrivato al termine di una grande azione corale da parte dell’Inter. Gli uomini di Conte sono diversi rispetto al primo tempo, sono tornati in campo con la voglia di giocare a ritmi più elevati e di pressare in modo asfissiante gli avversari.

All’80’ però Matteo Politano, ex di turno, fa tremare la difesa dell’Inter e Samir Handanovic: grande slalom in area e destro potente che si infrange sulla traversa. Gli ultimi minuti di partita poi non regalano squilli, con le due squadre che sembrano quasi più preoccupate di perdere che vogliose di vincere.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Napoli-Inter 1-1

Marcatori : 38′ aut. Handanovic, 54′ Eriksen

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5 (91′ Bakayoko SV), Demme 6.5; Politano 7 (91′ Hysaj SV), Zielinski 6 (88′ Elmas SV), Insigne 6; Osimhen 5.5 (74′ Mertens 6).

INTER (3-5-2): Handanovic 4.5; Skriniar 5.5, De Vrij 4.5, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6, Brozovic 6, Eriksen 7 (84′ Gagliardini SV), Darmian6 (68′ Perisic 6); Lukaku 7, Lautaro Martinez 6 (75′ Sanchez 6).

Ammoniti : Koulibaly, Darmian, Demme, Politano, Mertens, Hakimi, Manolas

Espulsi : –

OMNISPORT | 18-04-2021 23:16