Napoli irremovibile, fissato il prezzo per Osimhen

26-06-2022 19:55

Il Napoli non cambia posizione su Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano potrà lasciare il club azzurro solo per un’offerta vicina ai 110 milioni di euro che chiede il presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo il Corriere dello Sport le pretese dei partenopei escludono dalla corsa tante pretendenti dell’attaccante nigeriano (lo seguono una decina di società), ma non il Newcastle, che potenziato dal nuovo proprietario arabo potrebbe presto approntare un’offerta per il giocatore. Osimhen non è certo di restare sotto il Vesuvio nella prossima stagione.

