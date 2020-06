Napoli-Juventus: Chirico attacca Gattuso e Auriemma

Allo stadio Olimpico stasera tifosi non ce ne saranno ma il clima di vigilia della finale di coppa Italia tra Napoli e Juventus è egualmente caldissimo. Le dichiarazioni da una parte e dall’altra hanno contribuito ad alzare la tensione: prima ci ha pensato il presidente partenopeo De Laurentiis con le parole velenose su Sarri, definito traditore e mercenario in sostanza, poi la replica dello stesso tecnico bianconero che senza citare direttamente il suo ex datore di lavoro è apparso nervoso e spigoloso. In mezzo ci sono poi gli addetti ai lavori, con le punzecchiature reciproche, specialmente da parte dei giornalisti identificati in questo o quel club.

Chirico ricorda i precedenti di Napoli-Juventus

Tra questi c’è Marcello Chirico, volto noto di 7Gold. Il giornalista de il Bianconero nel suo editoriale ha ricordato che nelle 4 finali precedenti tra supercoppa e Coppa Italia ne ha vinte 3 il Napoli e una sola la Juve ma ironizza sull’eccessivo ottimismo dei napoletani e sui giudizi dati alle due squadre dopo le semifinali.

Chirico attacca Auriemma e dà del catenacciaro a Gattuso

Dall’altra parte c’era stato Raffale Auriemma che in un videomessaggio su sportMediaset aveva avvisato Sarri di non presentarsi al ritiro della Coppa Italia nel caso in cui dovesse vincere la coppa dopo aver giocato una partita brutta come l’ultima col Milan. Parole poco gradite a Chirico che ha definito il collega “gagà partenopeo” sottolineando: “manco fossimo rimasti tutti annichiliti di fronte al calcio-champagne mostrato da Gattuso nell’altra semifinale. Probabilmente il catenaccio a oltranza degli azzurri l’ho visto solo io, così come le provvidenziali parate di Ospina”.

Chirico non vede la Juve sfavorita

Per Chirico la Juve non è sfavorita in finale e punzecchia: “Mai dare per morta la Vecchia, nonostante “perda sempre le finali”, com’è convinto Insigne, e i precedenti delle sfide di Coppa dicano Napoli”.

Sui social i tifosi si dividono

Fioccano le reazioni sui social. A commentare sono soprattutto i tifosi della Juventus: “è pur vero che alla luce di quanto visto in semifinale, darei a, Napoli un punto percentuale in più rispetto a noi: loro, almeno, hanno subito molto, ma prodotto pure qualcosa; noi, se non abbiamo subito alcunché, abbiamo prodotto esclusivamente il … vuoto cosmico”. C’è chi non ha paura: “Ma sì lasciamoli sognare, alla concorrenza non rimane altro che sognare e gufare , forza juve” e infine chi dà consigli: “L’importante è non mettere Douglas Costa dall’inizio… A mezz’ora dalla fine può diventare devastante… “.

SPORTEVAI | 17-06-2020 09:00