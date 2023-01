14-01-2023 08:51

E’ stata una scelta felice quella designatore Rocchi di mandare al Maradona Daniele Doveri per il big-match tra Napoli e Juventus? La risposta è sì: promosso a pieni voti il fischietto romano che ha avuto un metro di giudizio coerente, fischiando poco, non agevolando le simulazioni e prendendo le decisioni giuste quasi sempre. Se la Spalletti-band ha vinto 5-1 non c’è lo zampino dell’arbitro che è stato tra i migliori in campo.

Napoli-Juventus, i precedenti di Doveri con le due squadre

Nei precedenti con Doveri, per il Napoli prima di ieri si contavano 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Per la Juventus si tratta invece del 24esimo match direttto dal fischetto romano, con 13 successi, 5 match terminati in parità e 5 k.o nei precedenti ma va sottolineato che nelle tre volte che ha arbitrato Napoli-Juve i partenopei hanno vinto sempre con Doveri.

Napoli-Juventus, i casi dubbi

Pochi i casi discussi in partita. Qualche protesta da parte dei giocatori del Napoli al 10′ per un fallo laterale assegnato alla Juventus dopo un contrasto Osimhen-Bremer e per un tocco di braccio del brasiliano su cui Politano ha chiesto la punizione. Doveri ha lasciato correre, episodio non segnalato dal guardalinee a pochi metri. Regolare la rete di Osimhen che ha dato il vantaggio al Napoli: il colpo di testa dell’attaccante nigeriano non arriva in fuorigioco.

Napoli-Juventus, giusto il giallo a Danilo

In posizione regolare anche Kvaratshkhelia al momento del raddoppio, perché tenuto in gioco da Chiesa. Al 44′ Cartellino giallo per Danilo: brutto fallo in ritardo del brasiliano su Kvaratskhelia. Ammonito anche Daniele Baldini, collaboratore di Luciano Spalletti, per proteste.

Napoli-Juventus, per Marelli regolare il gol di Rrahmani

L’episodio più controverso a inizio ripresa, quando il Napoli segna il terzo gol – che di fatto chiude il match – con Rrahmani. I bianconeri hanno protestato perché Osimhen ostacolava il portiere. A fare chiarezza interviene Luca Marelli che a Dazn dice: “La Juventus ha chiesto l’annullamento del go di Rrahmani. In effetti Osimhen ostruisce in parte la visuale di Szczesny ma la posizione del nigeriano è regolare, quindi è stato giusto convalidare il gol“.

Napoli-Juventus, Bergonzi promuove Doveri

Infine il parere di Mauro Bergonzi. L’ex arbitro a Tmw radio dice: “Sono partite in cui la notte prima si fa fatica ad addormentarsi bene, ci si immagina migliaia di situazioni. Questa sera si è vista una partita con una sola squadra in campo, in cui Doveri ha solo dovuto osservare i calciatori, senza protagonismi. Ha controllato agilmente la gara, facilitato dalla superiorità del Napoli”.

“Giusto il cartellino giallo per Danilo, mentre il Var non è dovuto mai intervenire. Dopo stasera inoltre considero la Juventus fuori dalla corsa scudetto, neanche loro si aspettavano una sconfitta del genere”.