Napoli-Juventus, Spalletti: "È Allegri ad avere un problema con me"

13-01-2023 20:21

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Juventus. Nelle conferenza stampa della vigilia c’era stato un botta e risposta tra il tecnico partenopeo e Allegri. Proprio di questo parla Spalletti, ammettendo che è Allegri ad avereun problema con lui e non il contrario:

“Il confronto a distanza con Allegri? Io non ho curiosità, lo conosco abbastanza bene, non ho cose da scoprire. Non ho nessun problema con Allegri, caso mai mi sembra che lui l’abbia con me”.