Napoli: Kepa farà più disastri di Meret? Scoppia la polemica tra i tifosi

L’affare è quasi chiuso: con la decisiva intermediazione del potente agente Ramadani il Napoli ha le mani su Kepa, portiere spagnolo in uscita dal Chelsea. Trovato l’accordo: al Napoli il giocatore costerà di ingaggio solo 2,7 milioni di euro, mentre altri 5 milioni (forse anche di più) verranno pagati dai Blues. Formula semplice: prestito per un anno con opzione per poterlo riscattare (diritto di riscatto ma non obbligo).

Kepa al Napoli spinge Meret verso il Torino

L’arrivo di Kepa, che ha vinto la concorrenza di Neto e Keylor Navas, spinge Meret verso l’addio. Spalletti del resto dal primo giorno di ritiro aveva fatto capire di non considerare l’ex Spal titolare inamovibile dopo l’addio di Ospina e di volere un altro portiere di livello. Meret ora sembra intenzionato ad andar via, piace al Torino.

Chiariello distrugge Kepa: Fa disastri

Per il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello, però, non è un upgrade per il Napoli. Scrive su twitter Chiariello: “Il Napoli sta per sostituire il Meret italiano con il Meret “inglese”, pure un punto peggio: non mi riferisco al valore ma ai DISASTRI che Kepa ha fatto al Chelsea nettamente maggiori di quelli fatti da Meret al Napoli. Sono inconfutabili, sono fatti”.

I tifosi del Napoli bocciano Meret e preferiscono Kepa

Fioccano le reazioni: “Kepa è un gran portiere, altro che Meret inglese”, oppure: “Il talento c’è, anche se non ha mai brillato al Chelsea. Più che altro ho paura per il lato caratteriale del giocatore che non mi ha mai convinto, anzi (ricordo quando sfidò Sarri restando in campo nonostante l’ex allenatore del Napoli avesse ordinato il cambio). Speriamo bene, va”

C’è chi scrive: “Quando sei un giocatore giovane e vieni da stagioni deludenti, devi cambiare aria per rilanciare la tua carriera. Kepa l’ha capito, Meret no, là sta la differenza. Non puoi restare in una squadra dove tecnico e tifoseria non si fidano di te” e ancora: “Qualità tecniche di Kepa non si discutono però è una scelta abbastanza strana. Alla fine l’anno prossimo rischiamo di restare senza portieri. Perché l’ eventuale riscatto, con 9 milioni a stagione, mi sembra infattibile”

Meret non lascerà “vedove” nella tifoseria azzurra se dovesse andar via: “Meret purtroppo a malincuore devo dire non è da Napoli, guardi i suoi occhi quando fa un errore , se va al Torino farà meglio ma a Napoli non può non è all’altezza”

